Предварителният проект на Общия устройствен план (ОУП) на община Поморие бе приет днес на разширен експертен съвет, научиТова позволява внасяне на окончателния проект за разглеждане и одобрение от Националния екологичен експертен съвет към МОСВ. Това е и последната стъпка преди окончателното приемане на стратегическия документ от МРРБ.ОУП ще зададе посоките за развитие на Поморие за следващите 20 годинии. Изготвеният през 2006-2007 година документ получи няколко отрицателни екологични оценки и процедурата бе прекратена.Новият ОУП цели разрастването на общинския център към новите пътни артерии във вътрешността на града. Предвидено е и създаването на нови индустриални и вилни зони с ниско строителство.