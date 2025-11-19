Ескпертен съвет прие предварителния нов ОУП на Поморие
Това позволява внасяне на окончателния проект за разглеждане и одобрение от Националния екологичен експертен съвет към МОСВ. Това е и последната стъпка преди окончателното приемане на стратегическия документ от МРРБ.
ОУП ще зададе посоките за развитие на Поморие за следващите 20 годинии. Изготвеният през 2006-2007 година документ получи няколко отрицателни екологични оценки и процедурата бе прекратена.
Новият ОУП цели разрастването на общинския център към новите пътни артерии във вътрешността на града. Предвидено е и създаването на нови индустриални и вилни зони с ниско строителство.
