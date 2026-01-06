Сподели close
Много бургазлии се включиха множеството събития, посветени на днешния Йордановден. Денят започна с празнична Света литургия, която беше отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенския Митрополит Арсений и бургаски духовници в храм "Св. св. Кирил и Методий“.

След това на площада пред храма се проведе и ритуалът по освещаването на бойните знамена. Сливенският митрополит отслужи и молебен за закрила на българските войни. На церемонията присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, народни представители, общински съветници и граждани.

Веднага след това духовниците поведоха литийното шествие, което премина по централните улици на града и завърши на Моста. Там над 50 смелчаци се включиха в ритуала по спасяването на Светия Кръст. Най-възрастният сред тях бе на 73 години, а най-младият – на 16.Тази година най-бърз се оказа 30-годишният бургазлия Иван Стоянов.  Той се включва за първи път в ритуала за Йордановден. Решил е да го направи за здраве, без да знае дали ще бъде първи. Той посвещава спасяването на Светия кръст на своето семейство, на сина си и на бременната си съпруга, с която очакват бебе съвсем скоро. "Пожелавам здраве, благоденствие и да излизаме по-често от зоната си на комфорт“, каза още той.

На 6 януари почитаме и паметта на поета революционер Христо Ботев. Днес се навършват 178 години от неговото рождение.