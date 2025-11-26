Представители на различни институции обсъдиха проблемите с ранните бракове при подрастващите и ражданията в ранна възраст. По време на срещата в сградата на Община Бургас бяха дискутирани добри практики за превенция на двата проблема при подрастващите. В нея участва зам.-кметът по образованието Михаил Ненов.Организатор на инициативата е дирекция "Здравеопазване, превенции и социални дейности“, Община Бургас в партньорство с Център за обществена подкрепа.Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) – Бургас е водещ партньор в усилията за превенция, като работи активно с млади майки, бъдещи родители и семейства в риск. Екипът на ЦОП прилага утвърдени практики за ранна превенция, включително и информиране и консултиране по темите за сексуално и репродуктивно здраве, семейно планиране и използване на контрацепция, като ключова мярка за предотвратяване на ранни и непланирани бременности; превенция на рискове, свързани с ранно съжителство, неглижиране и изоставяне на дете; консултиране за разпознаване на форми на домашно насилие.На работната среща участваха експерти от отдел "Мониторинг и контрол - южен" на Държавната агенция за закрила на детето, Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, отдел "Закрила на детето“, МВР - Бургас, Детска педагогическа стая, общински съветници, СУ "Св. Климент Охридски“, кв. "Рудник“, ОУ "Васил Левски", кв. "Горно Езерово“, Български червен кръст, ОУ "Христо Ботев", кв. "Победа“, ОУ "Найден Геров", ОУ "Христо Ботев", кв. "Долно Езерово“, СУ "Христо Ботев“, кв. "Черно море“, здравни медиатори, образователни медиатори от ОП ММКЦ-Бургас, Център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа със спешен прием, Местна комисия за борба с трафика на хора, Център за подкрепа на личностно развитие, Младежки омбудсман и председател на ученически комитет-Община Бургас.