|Ето как Бургас ще отбележи 117 години от обявяването на Независимостта
Историческата дата ще бъде отбелязана в Бургас с поредица от събития.
От 10:30 часа на пл. "Атанас Сиреков“ ще бъде извършен ритуал по издигане на знамената на Република Булгария, Европейския съюз и на Община Бургас.
В 11:00 часа пред паметника на 24-ти пехотен черноморски полк ще бъде извършен тържествен ритуал по полагане на венци и цветя в памет на всички, отдали живота си за свободата и независимостта на родината.
По традиция на 22 септември Бургас е огласян от народни ритми. В 11:30 часа на пл. "Атанас Сиреков“ ще се състои фолклорен концерт с участието на:
ДФА "Радост“ към ЦПЛР – Бургас; Фолклорен ансамбъл "Никола Гинов“ при ММКЦ- Бургас с хор и солисти, хореограф - Надя Иванова, ръководител на оркестъра - Иван Георгиев, диригент на хора - Пенка Петрова, главен художествен ръководител - Димитър Гинов.
