През 2026 г. отбелязваме 148-ата годишнина от Освобождението на България от османско иго и честваме националния празник – 3 март.Празничната програма на този знаменателен за българската нация ден ще започне от 09.00 часа в зоната за обществен достъп на Пристанище Бургас до Морска гара – Бургас.От там в 10.00 часа започва авто поход "Българовско шествие 3-ти март“, което по традиция ще премине по следния маршрут: Морска гара – ул. "Булаир“ – бул. "Демокрация“ – бул. "Стефан Стамболов“ – кв. "Ветрен“ – гр. Българово.Организатор на похода е Сдружение "Мисия будители“.От Приморски парк, до Пантеона от 10:30 часа ще започне и мото шествие "Пътят на свободата“, организирано от Мото клуб "New race MCC“.Тържественият ритуал по издигане на флаговете на Република България, Европейския съюз и Община Бургас ще започне в 11.00 часа на площад "Атанас Сиреков“, след което ще бъде отслужи молебен за благоденствието на българския народ и на свободна България.В 11.30 часа пред Паметника на загиналите в Руско-турската освободителна война ще се състои заупокойна молитва за загиналите за Освобождението на България от османско иго, отдаване на военни почести и ритуалът по полагане на венци и цветя. Венци и цветя ще бъдат положени пред Паметната плоча на ген. Ал. М. Лермонтов на ул. "Лермонтов“ № 15 и Паметника на руския лазарет в Морската градина.След официалните ритуали по повод 148-та годишнина от Освобождението, на площад "Атанас Сиреков“ от 12.30 часа ще започне празничния фолклорен концерт с участието на Ансамбъл "Атанас Манчев“- Бургас с художествен ръководител Димитър Тонев.Веднага след концерта, в 13:30 часа, Сдружение "Мисия будители“ организира Бургаско шествие "В чест на героите“ с празничен поздрав по повод националния празник на Р. България, а от 14:00 часа ще се проведе тържествен поход за полагане на венци и цветя на паметниците на българските революционери Христо Ботев и Васил Левски. Той ще е с маршрут от пл. "Атанас Сиреков“ по ул. "Богориди“ до Приморски паркВ зала "Тончо Русев“ на Културен дом НХК, навръх националния празник, бургаската публика ще има възможност да гледа сценичния спектакъл "Епопея на забравените“ по Иван Вазов. Представлението започва в 19:00 часа и е с вход свободен. Билетите, които са с нулева стойност, но гарантират места, се предлагат на касата в Културен дом НХК.