Ето как Бургас ще отбележи 3 март
Празничната програма на този знаменателен за българската нация ден ще започне от 09.00 часа в зоната за обществен достъп на Пристанище Бургас до Морска гара – Бургас.
От там в 10.00 часа започва авто поход "Българовско шествие 3-ти март“, което по традиция ще премине по следния маршрут: Морска гара – ул. "Булаир“ – бул. "Демокрация“ – бул. "Стефан Стамболов“ – кв. "Ветрен“ – гр. Българово.
Организатор на похода е Сдружение "Мисия будители“.
От Приморски парк, до Пантеона от 10:30 часа ще започне и мото шествие "Пътят на свободата“, организирано от Мото клуб "New race MCC“.
Тържественият ритуал по издигане на флаговете на Република България, Европейския съюз и Община Бургас ще започне в 11.00 часа на площад "Атанас Сиреков“, след което ще бъде отслужи молебен за благоденствието на българския народ и на свободна България.
В 11.30 часа пред Паметника на загиналите в Руско-турската освободителна война ще се състои заупокойна молитва за загиналите за Освобождението на България от османско иго, отдаване на военни почести и ритуалът по полагане на венци и цветя. Венци и цветя ще бъдат положени пред Паметната плоча на ген. Ал. М. Лермонтов на ул. "Лермонтов“ № 15 и Паметника на руския лазарет в Морската градина.
След официалните ритуали по повод 148-та годишнина от Освобождението, на площад "Атанас Сиреков“ от 12.30 часа ще започне празничния фолклорен концерт с участието на Ансамбъл "Атанас Манчев“- Бургас с художествен ръководител Димитър Тонев.
Веднага след концерта, в 13:30 часа, Сдружение "Мисия будители“ организира Бургаско шествие "В чест на героите“ с празничен поздрав по повод националния празник на Р. България, а от 14:00 часа ще се проведе тържествен поход за полагане на венци и цветя на паметниците на българските революционери Христо Ботев и Васил Левски. Той ще е с маршрут от пл. "Атанас Сиреков“ по ул. "Богориди“ до Приморски парк
В зала "Тончо Русев“ на Културен дом НХК, навръх националния празник, бургаската публика ще има възможност да гледа сценичния спектакъл "Епопея на забравените“ по Иван Вазов. Представлението започва в 19:00 часа и е с вход свободен. Билетите, които са с нулева стойност, но гарантират места, се предлагат на касата в Културен дом НХК.
