|Ето как Бургас ще отбележи Съединението
Честванията в празничния ден ще започнат от 10:30 часа на площад "Атанас Сиреков“ с ритуал по издигане на националния флаг на Република България и флаговете на Европейския съюз и на Община Бургас.
В 11:00 часа пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк, пред Военен клуб-Бургас, ще бъде отслужена заупокойна молитва в памет на всички герои, дали живота си в борбата за Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Ще бъдат положени венци и цветя в знак на признателност.
От 11:30 часа на пл. "Атанас Сиреков“, Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа“, с ръководител Марио Егов, ще поздрави жителите и гостите на Бургас с празничен концерт.
