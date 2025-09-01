Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Ето как Бургас ще отбележи Съединението
Автор: Екип Burgas24.bg 11:39Коментари (0)88
©
През 2025 г. се навършват 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. По този повод Община Бургас организира празнична програма, с която ще отдадем почит на историческите личности и събития, допринесли за националното обединение.

Честванията в празничния ден ще започнат от 10:30 часа на площад "Атанас Сиреков“ с ритуал по издигане на националния флаг на Република България и флаговете на Европейския съюз и на Община Бургас.

В 11:00 часа пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк, пред Военен клуб-Бургас, ще бъде отслужена заупокойна молитва в памет на всички герои, дали живота си в борбата за Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Ще бъдат положени венци и цветя в знак на признателност.

От 11:30 часа на пл. "Атанас Сиреков“, Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа“, с ръководител Марио Егов, ще поздрави жителите и гостите на Бургас с празничен концерт.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Ученик от Бургас е с фрактура на черепа след каране на тротинетка...
10:18 / 01.09.2025
Затварят част от бул. "Даме Груев"
05:00 / 01.09.2025
Валежи над 50 л/кв. м и силни гръмотевици по Черноморието 
23:11 / 31.08.2025
Мощен порой удави Китен, всичко е под вода!
23:12 / 31.08.2025
Нова шокираща версия за трагедията с АТВ в Слънчев бряг
18:33 / 31.08.2025
20 000 са избрали да пътуват с автобус до морето
15:20 / 31.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Българка: Работя в Англия, цените са по-ниски! Няма сравнение! Една тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:59 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
Бюджет 2025
България в еврозоната
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: