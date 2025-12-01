Ето как Бургас ще отбележи Световния ден за борба със СПИН
Екипи от доброволци на БМЧК ще предоставят здравно-информационни материали и предпазни средства.
Чрез тези дейности се цели повишаване информираността на младите хора и хората в повишен риск относно начините на заразяване и предпазване от ХИВ/СПИН и други сексуално предавани инфекции.
Организатори на кампанията са дирекция "Здравеопазване, превенции и социални дейности“, Община Бургас и Регионална здравна инспекция-Бургас.
"На 1 декември призоваваме всички в 21.00 часа да запалят свещ на прозореца на своя дом. Нека този акт е израз на съпричастност и солидарност към засегнатите от ХИВ/СПИН.
Да се обединим и да станем част от световната съпричастност към скръбта на близките на засегнатите от ХИВ/СПИН!
Да отправим послание до цялото общество за толерантност и уважение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН", казват от Община Бургас.
