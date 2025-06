Ето как Бургас ще посрещне Джулай морнинг

© Група “Спринт“ е новото попълнение в бургаския Джулай морнинг.



Пейо Пеев (ударни), Виктор Грънчаров (китара), Стефан Бъчваров (бас) ще изпълнят край бургаския плаж част от най-популярните песни на групата - "Хей, здравей“, "До телефона“, "Понеделници“, "Домино“, "Справедливост“, "Новото лице“, "Бъдеще“ "В едно кафе за двама“.



На тазгодишния Джулай, както вече бе анонсирано, бургазлии и гостите на града ще имат уникалната възможност да пеят заедно с ТАНГРА легендарните песни от репертоара им, сред които "Богатство“, "Нашият град“, "Любовта, без която не можем“, "Жулиета“, "До последен дъх“, "Бъди какъвто си“, "Оловният войник“, "Безсъние“ и още много музикални съкровища.



Само няколко месеца след участието си в "Гласът на България“, Самуел Мануелян и невероятните музиканти от бандата му ще свирят на Джулая в Бургас.Очаква ви и сет с много авторска музика, водена от песните "Born in the Copper Mine“ и "Мечтател“.



Добре познатият на бургазлии англичанин Джърси Бъд /Jersey Budd (UK)/ отново ще е гост на града ни, като заедно с него на сцената ще се качат и някои от членовете на група СИЛУЕТ. Ще чуем негови авторски песни, както и популярни кавъри.



Невероятното бургаско блус трио Cold shot trio ще свири за първи път на сцената на Джулай Морнинг. Ивайло Христов, който е китарист на бандата обещава един сет, изпълнен с много красиви китарни сола, както и кавъри на любимия Стиви Рей Вон и др.



Талантите от бургаската група Хелбонд /Hellbond/ отново ще свирят на тазгодишното издание на феста. Очакваме нови песни и много рок заряд.



Младата бургаска банда Рози и бодли ще открие феста с познати рок кавъри, както и с тяхна авторска музика.



LINE UP – JULY MORNING 2025



19:30 – Роза и бодли



20:00 – Хелбонд



20:45 – Cold Shot Trio



21:30 – JERSEY BUDD & SILUET



22:20- Samuel Manuelyan PROJECT



23:00 – TАНГРА



00:15 - СПРИНТ