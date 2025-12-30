Ето как Бургас ще посрещне Нова година
Градът ни се подготвя да изпрати старата година с впечатляваща програма. Водещ на новогодишната нощ ще бъде харизматичният Теодор Каракачанов, който ще поведе публиката към последните секунди на старата и първите мигове на новата година.
Празничното настроение ще завладее площад "Тройката“ още от 22:30 часа, когато на сцената ще се качи бургаският глас Вениамин.
След като разпродаде за рекордно кратко време няколко последователни концерта в София, Пловдив и Варна и събра хиляди фенове, Криско избра Бургас, за да посрещне Новата година заедно с публиката.
По традиция празникът няма да мине без българско хоро – точно в полунощ то ще бъде поведено от ПФА "Странджа“, за да съчетае модерния ритъм с духа на традицията. След това зад пулта в новогодишната нощ застава DJ Stefan Avramov.
Сценарият и режисурата на празничната програма са на Пламен Каров.
Очаква ни незабравима новогодишна нощ, изпълнена с музика, емоции и празничен заряд – Бургас посреща Новата година шумно, заедно и с много настроение.
