Общественият превозвач "Бургасбус“ прави последна подготовка за прехода към еврото, като тества системите и адаптира услугите си, научи Burgas24.bg.

През целия месец януари, когато левът и еврото ще бъдат законни платежни средства, а пътниците ще могат да закупуват билети и карти в двете валути.

За да бъде извършен нормално процесът на преминаването към еврото, на 31.12.2025 г. и 01.01.2026 г. касовите салони на Дружеството няма да работят с клиенти.  Първият работен ден ще бъде на 02.01.2026 г. след 10.00 ч. на Автогари "Юг", "Запад" и Терминал "Меден рудник". "Транспортна" къща и касата в Поморие ще отворят на 05.01.2026 г.

Всички абонаменти и пакети, закупени преди 31.12.2025 г. ще бъдат валидни до изтичане на срока на валидност /за абонаментите/ или до изчерпване на наличността /за пакети 50 и 30 пътувания/. Стойностите на електронното портмоне, заредено в пластик карти или мобилно приложение, ще се превалутират автоматично по официалния валутен курс.

След 20:00 ч. на 31.12.2025 г. всички системи на електронната билетна система  – валидатори, мобилно приложение, уеб портал ще бъдат поетапно спрени за превключване на услугите, като се очаква процесът да продължи до края на 1 януари, тъй като изисква технологично време.

На 31.12.2025 г. и 01.01.2026 г. през целия ден няма да бъде възможно валидирането с банкови карти!

Стационарните машини за закупуванен на билети и зареждане на карти ще работят до следобедните часове на 30.12.2025 г. Ще бъдат извършени технологични пренастройки за работен режим в евро и временно услугите предоставяни от тях няма да бъдат достъпни. Очаква се да започнат да функционират по-късно през месец януари, за което ще бъде пусната допълнителна информация в сайта на "Бургасбус".

От дружеството напомнят, че от 01.01.2026 цената на билета за еднократно пътуване в градския транспорт ще бъде 0.80 евро /1.56 лв./.

В периода на двойно обращение няма да се приемат смесени плащания и в двете валути, т.е. плащането трябва да бъде само в евро или само в лева.