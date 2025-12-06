С празничен концерт на група "Горещ пясък“ най-големият бургаски комплекс "Меден рудник“ отбелязва Никулден. Десетки бургазлии се събраха пред сцената при Младежкия международен център, за да чуят любими песни в изпълнение на музикантите.По стара традиция в комплекса беше раздаден рибен курбан за здраве и благоденствие.