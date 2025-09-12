ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето как "Меден рудник" ще отбележи своя празник
Празникът започва в събота, 13 септември, с поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на първите заселници. Тя се намира в двора на ОУ "Найден Геров", а церемонията е с начало в 10:00 часа.
Както винаги, празникът ще премине с много песни и танци, а за финал ще има и пищна заря.
Програма:
10:00 ч. – ПОДНАСЯНЕ НА ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ОСНОВАТЕЛИТЕ НА "МЕДЕН РУДНИК" /В ДВОРА НА ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"/
17:00 ч. – ДЕТСКА ПРОГРАМА
С участието на :
ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА "ЗВЪНИКА" ПРИ НЧ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1928"
ДГ "ДЕЛФИН"
ДГ "ПИНОКИО"
ТАНЦОВА ШКОЛА "БАЛЕРИНА“
ГАЙДАРСКА ШКОЛА "ЯСЕН МЕСЕЦ" ПРИ НЧ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1928"
17:30 ч. - НАДИГРАВАНЕ И НАДПЯВАНЕ НА БУРГАСКИ САМОДЕЙНИ ГРУПИ
ДАМСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА "ОРХИДЕЯ" КЪМ ПК "ДЕМОКРАЦИЯ"
ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ КЛУБ "ЛАЗУР"
ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ КЛУБ "ПЛАМЪК"
18:00 ч.- ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "СТРАНДЖА“
19:00 ч. – ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА ОРКЕСТЪР "БУРГАС" СОЛИСТИ –КРИСТИНА СТОЙКОВА И ЯНА БИЮКОВА И ГОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ЖЕЧКА СЛАНИНКОВА
21:45-22:00 ч. – ПРАЗНИЧНА ЗАРЯ
