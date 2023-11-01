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Ето как да стигнете с градски транспорт до траурния парк на задушница
Автор: Екип Burgas24.bg 16:11Коментари (0)103
©
На 04.11.2023 г., събота, православното християнство отбелязва църковния празник Архангелова задушница. Всички, които в този ден искат да почетат паметта на починали роднини и близки, могат да се придвижат до траурния парк с помощта на градския транспорт.

Линия 92

→ Терминал Меден рудник – ул. “Въстаническа" – бул. Захари Стоянов" – “ул. Ортото" – ул. “Босна" – ул. ""Александър Георгиев Коджакафалията" – ул. “Петрова нива" – ул. “Апостол Войвода" – бул. “Захари Стоянов" – ул. “Спортна"– бул. “Иван Вазов" – бул. “Христо Ботев" – ул. “Одрин" – ул. “Струга" – ул. “Даме Груев" – ул. “Янко Комитов" – Терминал Славейков – Гробищен парк – Терминал Славейков

Линия Б1

→ Терминал Меден Рудник – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Спортна" – Терминал Юг – бул. "Христо Ботев" – Александровска – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев

→ Терминал Изгрев – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – Александровска – бул. "Христо Ботев" – Терминал Юг – ул. "Спортна" – бул. "Захари Стоянов" – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – Терминал Меден Рудник

Линия 11

→ Терминал Славейков – ул. "Проф. Якимов" – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" – бул. "Демокрация" – Ж.П. гара – бул. "Мария Луиза" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Янко Комитов" – Терминал Славейков

Линия 12

→ Терминал Славейков – ул. "Янко Комитов" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Мария Луиза" – Ж.П. гара – бул. "Демокрация" – Лазур ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. "Проф. Якимов" – Терминал Славейков

Линия 15

→ Автогара Юг – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Транспортна" – Гробищен парк – кв. Сарафово

→ кв. Сарафово – ул. "Транспортна" – Гробищен парк – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – Автогара Юг

Линия Б11

→ Терминал Меден рудник – ул. "Въстаническа" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Индустриална" – бул. "Иван Вазов" – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев

→ Терминал Изгрев – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – ул. "Иван Вазов" – ул. "Индустриална" – ул. "Петко Задгорски" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Въстаническа" – Терминал Меден рудник

 

От "Бургасбус“ препоръчват да използвате мобилното приложение https://transport.burgasbus.info/, където можете да следите в реално време графика на градския транспорт.








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