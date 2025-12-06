С никулденски базар започна празникът в културно-туристически център "Ченгене скеле“. Въпреки лошото време, не липсваха желаещи да посрещнат Никулден, далеч от града.В 13 часа там беше осветена празничната трапеза и раздаден рибен курбан за здраве. В церемонията се включиха и жителите на рибарското селище.Утре в КТК "Ченгене скеле“ отново ще има никулденски базар. Началният час е 11. В 12 часа пък започва семейната работилница Art & Lunch: Make a wish.