Както Burgas24.bg съобщи контрабандни цигари, маскирани като матраци, са открити в товарен автомобил на ферибота "Дружба“, пътуващ от Батуми до Бургас. Корабът е акостирал вчера на пристанище "Порт България Уест“.
По документи товарният автомобил е превозвал матраци, натоварени в Грузия. На база анализ на риска тирът е селектиран за сканиране с рентгенова апаратура. При щателната митническа проверка е установено, че във вътрешността на ролки, представени като матраци, са укрити цигари, увити в изолационно фолио.
Намерени са 3,6 млн. къса цигари, което представлява около 180 хил. кутии от различни търговски марки с белоруски бандерол. Стойността на контрабандата се оценява на около 750 хил. евро.
Задържан за 72 часа е грузински гражданин. Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.
