Ето как ще работи синята зона през празничните дни
Престоят в синята зона отново ще е безплатен в дните от 31 декември до 4 януари включително.
