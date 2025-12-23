С настъпването на коледните и новогодишни празници синята зона ще работи по специален график. Паркирането в нея няма да се таксува в дните от 24 до 28 декември включително. В двата работни дни между празниците – 29 и 30 декември, в зоната ще се паркира срещу заплащане.Престоят в синята зона отново ще е безплатен в дните от 31 декември до 4 януари включително.