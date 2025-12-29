Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
С настъпването на новогодишните празници синята зона ще работи по специален график. В двата работни дни между празниците – днес и утре, в зоната ще се паркира срещу заплащане.

Престоят в синята зона отново ще е безплатен в дните от 31 декември до 4 януари включително.

 