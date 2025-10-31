Ето как в ОУ "Елин Пелин" отбелязаха Деня на народните будители
Директорът на училището Пепа Запрянова поздрави учениците и учителите за празника и изрази своята гордост, че инициативата се превръща в трайна част от духовния живот на училището. Тя отбеляза, че Денят на народните будители ни напомня за силата на знанието, словото и песента – за вдъхновението, което поколения българи черпят от своите будители и пожела на всички да пазят жив духа на българщината, да продължават да носят светлината на знанието и родолюбието.
И тази година елинпелиновците доказаха, че традицията е жива и че любовта към България звучи най-красиво, когато се изразява в песен.
