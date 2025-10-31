По случай 1 ноември ученици и учители от ОУ "Елин Пелин“ изпълниха заедно песента "Ден на народните будители“. Така училищната общност за втора поредна година продължи традицията по повод всеки национален празник да звучат "Вечните български песни“.Директорът на училището Пепа Запрянова поздрави учениците и учителите за празника и изрази своята гордост, че инициативата се превръща в трайна част от духовния живот на училището. Тя отбеляза, че Денят на народните будители ни напомня за силата на знанието, словото и песента – за вдъхновението, което поколения българи черпят от своите будители и пожела на всички да пазят жив духа на българщината, да продължават да носят светлината на знанието и родолюбието.И тази година елинпелиновците доказаха, че традицията е жива и че любовта към България звучи най-красиво, когато се изразява в песен.