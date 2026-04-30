Giro d'Italia 2026 наближава, а от Община Бургас обявиха каква ще е временната организация на движението на 6 май, когато ще се състои представянето на участниците на специална церемония в Летния театър.
Ето кои улици ще бъдат затворени на 6 май:
Ул. "Адам Мицкевич“ ще бъде затворена от 14 часа на 5 май до 21 часа на 8 май.
Ул. "24-ти пехотен черноморски полк“ от ул. "Демокрация“ до ул. "Велико Търново“ ще бъде затворена на 6 май от 8:00 часа до 22:00 часа.
Ето какви промени в маршрутите въвежда "Бургасбус“ за 6 май:
Няма да се обслужват спирки: "24-ти пехотен черноморски полк“ (До Пантеона) и спирка "Константин Величков“.
линия 12
ще преминава по ул. "Демокрация“ до ул. "Константин Величков“, след което ще продължи по редовния си маршрут по бул.“24-ти пехотен черноморски полк“
линия 8
- от кв. Горно Езерово – вместо по ул. “24-ти пехотен черноморски полк“ и ул. "Константин Величков“, ще преминава по ул. "Демокрация“, след което продължава по редовния си маршрут по бул. "Сан Стефано“ - продължава по маршрута
Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки на градския транспорт по изменените маршрути.
От 6 до 9 май безплатно ще може да се паркира на:
- Част от паркинга на "Метро“
- Част от паркинга на БИЛЛА Трапезица
На 8 и 9 май ще можете да пракирате безплатно на:
- Втория етаж на мол "Гранд Плаза“
- паркингът на БДУ "Проф. д-р Асен Златаров“.
На 8 и 9 май като буферни паркинги ще бъдат обособени и крайните десни платна на:
- Ул. "Одрин“ (между "Трапезица“ и бензиостанция "Лукойл“)
- Бул. "Сан Стефано“ ( между бул. "Стефан Стамболов“ и ул. "Демокрация“)
На 7 и 8 май паркирането в синята зона на Бургас няма да се таксува.
Паркингът на ул. "Гурко“ ще бъде използван от екипите на участниците. Затова източната му част ще бъде затворена от 1 до 9 май, като в този период няма да има почасово паркиране. Достъп до паркинга ще имат само абонатите с активен абонамент в западната му част.
