Giro d'Italia 2026 наближава, а от Община Бургас обявиха каква ще е временната организация на движението на 6 май, когато ще се състои представянето на участниците на специална церемония в Летния театър.

Ето кои улици ще бъдат затворени на 6 май:

Ул. "Адам Мицкевич“ ще бъде затворена от 14 часа на 5 май до 21 часа на 8 май.

Ул. "24-ти пехотен черноморски полк“ от ул. "Демокрация“ до ул. "Велико Търново“ ще бъде затворена на 6 май от 8:00 часа до 22:00 часа.

Ето какви промени в маршрутите въвежда "Бургасбус“ за 6 май:

Няма да се обслужват спирки: "24-ти пехотен черноморски полк“ (До Пантеона) и спирка "Константин Величков“.

линия 12

ще преминава по ул. "Демокрация“ до ул. "Константин Величков“, след което ще продължи по редовния си маршрут по бул.“24-ти пехотен черноморски полк“

линия 8

- от кв. Горно Езерово – вместо по ул. “24-ти пехотен черноморски полк“ и ул. "Константин Величков“, ще преминава по ул. "Демокрация“, след което продължава по редовния си маршрут по бул. "Сан Стефано“ - продължава по маршрута

Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки на градския транспорт по изменените маршрути.

От 6 до 9 май безплатно ще може да се паркира на:

- Част от паркинга на "Метро“

- Част от паркинга на БИЛЛА Трапезица

На 8 и 9 май ще можете да пракирате безплатно на:

- Втория етаж на мол "Гранд Плаза“

- паркингът на БДУ "Проф. д-р Асен Златаров“.

На 8 и 9 май като буферни паркинги ще бъдат обособени и крайните десни платна на:

- Ул. "Одрин“ (между "Трапезица“ и бензиостанция "Лукойл“)

- Бул. "Сан Стефано“ ( между бул. "Стефан Стамболов“ и ул. "Демокрация“)

На 7 и 8 май паркирането в синята зона на Бургас няма да се таксува.

Паркингът на ул. "Гурко“ ще бъде използван от екипите на участниците. Затова източната му част ще бъде затворена от 1 до 9 май, като в този период няма да има почасово паркиране. Достъп до паркинга ще имат само абонатите с активен абонамент в западната му част.