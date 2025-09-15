Новини
Ето какво извадиха водолази от морското дъно край Моста
Автор: Екип Burgas24.bg 12:17Коментари (0)98
©
Водолази от цялата страна се включиха в почистването на морското дъно около Мостика в Бургас. Доброволческата акция се организира ежегодно от Сдружение с нестопанска цел “Приятели на Морето – Бургас".

Въпреки вълнението на морето и лошата видимост през днешния ден, на сушата бяха извадени немалко количество отпадъци сред които една тротинетка, касов апарат, въдици, месина, мрежи и други риболовни принадлежности, бутилки, метални, пластмасови и стъклени отломки, част от котва и други предмети.

Инициативата се проведе под мотото “Да запазим чисти морето и морския бряг заедно". Сред нейните цели е от морското дъно не просто да бъдат извадени на сушата някакво количество боклук, но и да бъде напомнено, че е важно да пазим природата и да бъдем отговорни в действията си спрямо нея. 

 

 

 

 









Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
