|Ето какво обсъдиха в Бургас експерти, академици и представители на водещи институции от България, Турция и Украйна
Събитието откриха Станимир Апостолов, заместник-кмет "Финанси, бюджет, икономика и морско дело“ на Община Бургас, Мехмет Боздоан, ръководител на проект “Blue Gates" и водещ партньор от Агенция за развитие на Източното Черноморие (DOKA), Турция, и Ирина Савелиева, заместник-ректор по научната и международната дейност на Одески национален морски университет (ONMU
Събитието събра експерти, академици и представители на водещи институции от България, Турция и Украйна, както присъствено, така и онлайн, за да обсъдят иновациите, научните изследвания и цифровата свързаност в Черноморския регион. В първата част на срещата участниците разгледаха въпроси, свързани с риболова и аквакултурите, мониторинга на синята икономика, както и значението на научните изследвания и проучвания за устойчивото развитие на региона. Във втората част фокусът бе върху приложението на 3D моделиране и симулации в морската индустрия, развитието на морския транспорт, бизнеса и корабостроенето, както и възможностите в туризма и синята енергия. Обсъдени бяха също нуждите от насърчаване на сини кариери и подготовката на бъдеща работна сила за устойчивото развитие на Черноморския регион. Проведената дискусия обхвана въпроси и отговори, както и възможности за сътрудничество между институциите.
Обсъди се стратегическата визия за развитие на синята икономика в Черноморския регион чрез трансгранично сътрудничество, иновации и дигитализация. Акцент бе поставен върху връзката между науката, бизнеса и институциите, развитието на университетите и рибарските общности, насърчаването на зелени индустрии и устойчив растеж, както и изграждането на транснационален клъстер за синя икономика и дигитален хъб за трансфер на технологии.
Проектът "В подкрепа на синята и интелигентна трансформация на Черноморския басейн - Сини порти"/Empowering Blue and Smart Transformation of Black sea Basin- BLUE GATES BSB 00189 е финансиран по програма Интеррег Черноморски басейн Interreg BSB NEXT и цели да засили иновациите и устойчивото развитие в Черноморския регион чрез научни изследвания, сътрудничество между академични и индустриални партньори и цифрова трансформация.
