Ето какво откриха бургаски полицаи в мазе в ж.к. "Изгрев"

© Илюстрация В събота около 12:00 ч. служители от Пето районно управление - Бургас извършили проверка на избено помещение, разположено в бл. 49 в ж.к. "Изгрев“, ползвано от 47-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия. Полицаите намерили и иззели йенска стъклена чиния, две шишета с прозрачна течност, пет прахчета за отпушване на канали, стъклена колба с вместимост 500 мл, два плика с червено прохообразно вещество - червен фосфор, с тегло около 500 г, близо 15 свивки с бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с общо тегло около 50 г, три електронни везни и други вещи, съотносими към производството на наркотични вещества.



Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на бургазлията продължава от служители на Пето районно управление – Бургас.