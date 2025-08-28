Новини
Ето какво реши съдът за обвинените за ужаса в морето в Несебър
Автор: Иван Сотиров 18:00Коментари (0)299
© Булфото
Апелативен съд – Бургас потвърди взетите от Окръжен съд Бургас мерки за неотклонение "Задържане под стража“ спрямо Камен Тенев и Петко Стефанов, задържани след смъртта на 8-годишния Иван, паднал от парашут в морето в Несебър. Христо Раев остава под гаранция срещу 5000 лв., предаде репортер на Burgas24.bg.

В съдебната зала прокуратурата представи контролен талон за преглед на кораба и два инструктажа за безопасност. "Определението към задържаните трябва да бъде потвърдено. Наличните доказателства показват съпричастност на обвиняемите към деянието, за което са арестувани. Обвиняемият Стефанов е назначен като касиер, но по свидетелски показания той е отговарял за експлоатацията на атракциона и неговата годност. По наредба има изискване да има инструктор по парасейлинг, но такъв не е налице", посочи държавното обвинение. 

От заключенията на експертизата става ясно, че състоянието на поставената сбруя е било много лошо, била е износена и компрометирана. Вещото лице е посочило, че са налице скъсвания в държащия през гърдите колан. Според прокуратурата мярката "Гаранция" на обвиняемия Христо Раев не е адекватна, защото дейността по парасейлинг е едно цяло - тоест и тримата обвиняеми отговарят за изправността на атракционна.

"Наложената мярка на Петко Стефанов е неправилно наложена и необоснована", заяви адвокатът му. Според него за такова обвинение не са събрани достатъчно доказателства. Липсва правен регламент, че обвиняемият трябва да извърши дейността, довела до трагичния инцидент. По думите на юриста Петко Стефанов е изпълнил задълженията си на касиер, а по време на инцидента е карал друга атракция - диван. Той също така е бил контактно лице с Морска администрация, препоръчвал е хора за назначаване. Според защитата му трябва да се изясни кой е отговорен за това, че на лодката е нямало инструктор по парасейлинг, което е за задължително по наредба. Адвокатът не категоричен, че отговорността е на управителя на фирмата. Защитата поиска мярка "Гаранция" или "Подписка".

Според адвоката на Христо Раев е повдигнато обвинение за причиняване смърт по немърливост, но трябва да е посочено, които са нормативните му задължения и как ги е нарушил, което липсва като отговор, заяви в съдебната зала адвокатът му. "Няма норма, според която той трябва да проверява екипировка или да провежда инструктаж, както и да осигурява инструктор. Това е в задълженията на стопанисващия атракциона", категорична бе адвокат Радиева. По думите й мярка "Подписка" ще бъде достатъчна.

"Голяма част от атракционите в Слънчев бряг са без регламенти, управлявани от дружества с капитал до 5000 лв.", заяви адвокатът на Камен Тенев. Според защитата му най-виновните въобще не са обвиняеми.




