Продължават стъпките към ремонта на Спортен комплекс "Славейков" в Бургас, показа проверка наЗа целта местната администрация вече е обявила обществена поръчка.припомня, че още през октомври миналата година проектът бе подкрепен от Общинския съвет в Бургас с пълно единодушие.В средата на декември 2025 г. пък съветниците дадоха разрешение на кмета Димитър Николов да подпише нужните документи с Министерството на младежта и спорта.Максималният финансов ресурс, който може да бъде използван за изпълнението, е 678 547.61 евро с вкл. ДДС. Размерът на финансиране от Министерство на младежта и спорта е 542 838.09 евро от тях, отново със ставката от 20%. Останалите средства са осигурени от бюджета на Община Бургас.След сключването на договора ремонтът не трябва да продължи повече от 8 месеца.Предвижда се върху лекоатлетическата писта, зоната за висок скок и пътеката за засилване да се положи настилка тип "сандвич" с дебелина от 13 мм в червен цвят. Тя ще трябва да може да се използва през всички сезони и да бъде устойчива на UV облъчване.Ще се положи изкуствена трева между лекоатлетическата писта и футболното игрище, вписано в контура ѝ с изключение на сектора, определен за висок скок. Тя ще бъде с дължина на влакната от 60 мм и ще бъде от европейски производител, одобрен от ФИФА.Ще бъде доставено и монтирано ново професионално оборудване за секторите за висок скок, овчарски скок, сектор "Тласкане на гюле", сектор "Дълъг скок" и сектор "Троен скок".Стойките за висок скок ще бъдат телескопично регулируеми с дължина до 260 см. Ще бъдат осигурени две 4-метрови летви за висок скок от фибростъкло - тренировъчна и състезателна. Леглото за овчарски скок, както и кръгът за тласкане на гъюле (213.5 см) ще бъдат от поцинкована стомана. Две летви ще има и за овчарския скок, но те ще са с дължина от 4.50 м.Ще се монтират скамейки с 250 седящи места за зрители и посетители.Старите осветителни тела ще бъдат заменени с нови LED прожектори с гаранция от 10 години.Оферти за участие в обществената поръчка могат да бъдат представяни до 18 март.