По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°, в Бургас между 11 и 15 градуса.

Море

Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В страната

Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде слаб до умерен и в по-голямата част от страната ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони малко по-високи.

Планините

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб, по най-високите части умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.