НИМХ публикува прогнозата за времето до края на месец април. През следващите дни до края на седмицата ще има променлива облачност, като вероятността за валежи ще бъде малка. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб до умерен от северозапад, но в неделя отново ще се усили.

Температурите ще се повишат. В неделя минималните ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 20° и 25°, прогнозира дежурният синоптик Анастасия Кирилова.

През първите дни от новата седмица ще има и слънчеви часове, но главно в часовете около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

По-голяма вероятност за краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици има във вторник и сряда.

Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихва. Температурите ще се понижат слабо.