През нощта срещу четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, ще продължат и в четвъртък. Значителни по количество ще са в Южна България и планините. Вятърът от североизток временно ще се усили.Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 7° и 12°. В петък и събота ще се задържи предимно облачно, валежи ще има на по-малко места и ще са по-слаби.Вятърът ще отслабне, за кратко ще е с южна компонента, впоследствие ще се ориентира от запад-северозапад.Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 12° и 17°. През следващите дни вероятността за валежи е малка. В неделя облачността ще се разкъса и бързо ще намалее, в понеделник и вторник ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад, ще се затопли и във вторник максималните температури ще бъдат между 17° и 22°.