Ремонтът на път I-9 в платното от кв. "Сарафово“ към Бургас приключи. Движението по него ще бъде пуснато утре, 30 декември, в 13 часа.В рамките на ремонта беше извършено фрезоване и преасфалтиране на настилката и полагане на нова пътна маркировка.