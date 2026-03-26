Ето кой е носител на Националната награда за поезия "Христо Фотев"
Книгата е третата поетична творба на Кенаров и се появява след близо 15 години творческа пауза. Самият той я определя като силно лична, обединяваща теми за любовта, природата и съвременния политически контекст, а според журито именно преплитането на тези "езици“ изгражда ново хуманистично звучене. Освен с поезия, Димитър Кенаров е познат и с работата си в областта на документалната литература и разследващата журналистика.
В тазгодишното юбилейно издание на конкурса участваха 88 автори с общо 90 книги. Сред номинираните бяха Оля Стоянова с "Как ни спасяват природните закони“ (Жанет 45), Петър Чухов с "В края на леглото“ (Жанет 45), Бина Калс с "Литания“ (Изток-Запад) и Марио Савчев с "Вселената в очите ти“ (Знаци).
Националната награда "Христо Фотев“ се присъжда на всеки две години от Община Бургас съвместно с партньорски институции, като програмата на тазгодишното издание включваше още рецитаторски конкурс, изложба с рисунки и музикално-поетичен спектакъл с режисьор Румен Велев.
