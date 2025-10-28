С няколко аварии на бургаска територия се борят екипите на ВиК в областта, показаПроблем има в района на бл. 31 в ж.к. "Зорница", както и на ъгъла между ул."Вая" и ул. "А.Кънчев" в кв. "Акациите".Аварии пък са налице на ул. "Хр. Ботев" 11 в село Маринка, както и на ул."Софийска" в кв. "Черно море'.Поради авария на магистрален водопровод пък са възможни аномалии или спиране на водата на в райони от Карнобат, Айтос, Камено и Бургас, захранени от деривация "Камчия-юг“, а именно с. Зимен, с. Глумче, с. Соколово, с. Козаре, с. Хаджиите, с. Драгово, с. Кликач, с. Черноград, с. Поляново, с. Карагеоргиево, с. Пирне, с. Караново, гр. Айтос, с. Малка поляна, гр. Българово, кв. "Ветрен", с. Свобода, гр. Камено, с. Кръстина, с. Равнец и с. Братово.Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.