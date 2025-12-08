Ето къде няма да има вода днес
©
Услугата ще бъде прекъсната още в района на блокове 28,29,30,31,32,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47, 81,82 в ж.к. "Зорница".
Вода няма да има още около магазин "Джъмбо".
Авария пък ще ограничи услугата в района на кръстовището на ул. "Митрополит Симеон" и ул. "Антим 1".
Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.
Още от категорията
/
Вертолет "Пантер" ще достави на екипажа на танкера "Кайрос" хранителни провизии и комуникационни средства
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради танкера "К...
16:49 / 07.12.2025
Хеликоптер с провизии за екипажа на танкера "Кайрос" излетя от Ва...
16:44 / 07.12.2025
Вертолет "Пантер" ще достави на екипажа на танкера "Кайрос" храни...
13:40 / 07.12.2025
Отново задействаха системата BG-ALERT в Бургаско
09:34 / 07.12.2025
Бургас засия в коледни светлини
18:20 / 06.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.