ОУ "Георги Бенковски" и НЕГ" Йохан Гьоте" в Бургас ще останат без вода между 10:00 и 13:00 ч. днес заради строително-монтажни работи в региона, показа проверка наУслугата ще бъде прекъсната още в района на блокове 28,29,30,31,32,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47, 81,82 в ж.к. "Зорница".Вода няма да има още около магазин "Джъмбо".Авария пък ще ограничи услугата в района на кръстовището на ул. "Митрополит Симеон" и ул. "Антим 1".Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.