Ето къде няма да има вода днес в Бургас

© Поради отстраняване на аварии днес вода няма да има в ж.к. "Братя Миладинови“ - Военна болница, ул. 17 в кв. "Ветрен“, ул. "Славянска" в кв. "Крайморие“, ул. "Светослав Тертер" № 10 в кв. Акации, научи Burgas24.bg.



От 09:00 до 16:00 ч. днес ще бъде спряно водоподаването в района на улица "Втора“ в кв. "Минерални бани“.



От 8:30 до 16:30 днес ще бъде спряна водата на част от високата зона на квартал "Рудник“, където ще се извършват строително-монтажни работи.



Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.