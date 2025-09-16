ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето къде няма да има вода днес в Бургас
От 09:00 до 16:00 ч. днес ще бъде спряно водоподаването в района на улица "Втора“ в кв. "Минерални бани“.
От 8:30 до 16:30 днес ще бъде спряна водата на част от високата зона на квартал "Рудник“, където ще се извършват строително-монтажни работи.
Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.
