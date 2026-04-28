Поради аварии днес без вода ще бъдат абонатите на ул. "Михаил Герджиков“ №21, ул. "Трета“ в село Твърдица и ул. "Кавакли“ №8 в кв. "Долно Езерово“, съобщиха от ВиК Бургас за Burgas24.bg.

От 08:30 до 16:30 ч. водоподаването в кв. "Крайморие“ ще бъде спряно поради строително-монтажни дейности.

Авария ще спре водата на ул. "Стефан Караджа“ в Българово от 08:30 до 17:00 ч. За същия период без вода ще бъде и село Полски извор.

Проблеми с водоснабдяването ще има и в селата Железник, Драганци, Вълчаново и Дюлево.

Поради ремонтни дейности по ул. "Възраждане“ и "Левски“ в Малко Търново водоподаването ще бъде спряно от 09:00 ч. до отстраняване на аварията.