Ето къде няма да има вода в Бургаско

Много места в Бургаско ще бъдат с нарушено водоподаване днес заради редица аварии, видя Burgas24.bg.



В Бургас проблеми им в ж.к. "Зорница", до бл.40 и спортна зала "Бойчо Брънзов", ж.к. "Славейков", бл.36, района на морското училище, кв. "Рудник" (до стадиона) и село "Димчево", ул. "№10".



Днес и утре от 08:30 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на ул. "Дебелт", в участъка между ул. "Кл. Охридски" и ул. " Сливница" поради строително-монтажни работи.



До 16:00 ч. пък вода няма да има в ниската зона на кв. "Рудник", отново поради същите дейности.



Съответно до 14:00 и 17:00 ч. ще бъде прекъсната услугата в Камено и Русокастро.



Сериозна авария оставя без вода карнобатските села Драганци, Добриново, Соколова и Козаре. От ВиК се надяват да отстранят проблемите до между 14:00 и 17:00 ч. в различните населени места.



Авария е спряла услугата и в село Крушевец, като ще бъде възстановена след приключване на дейностите.