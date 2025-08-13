ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Ето къде няма да има вода в Бургаско
В Бургас проблеми им в ж.к. "Зорница", до бл.40 и спортна зала "Бойчо Брънзов", ж.к. "Славейков", бл.36, района на морското училище, кв. "Рудник" (до стадиона) и село "Димчево", ул. "№10".
Днес и утре от 08:30 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на ул. "Дебелт", в участъка между ул. "Кл. Охридски" и ул. " Сливница" поради строително-монтажни работи.
До 16:00 ч. пък вода няма да има в ниската зона на кв. "Рудник", отново поради същите дейности.
Съответно до 14:00 и 17:00 ч. ще бъде прекъсната услугата в Камено и Русокастро.
Сериозна авария оставя без вода карнобатските села Драганци, Добриново, Соколова и Козаре. От ВиК се надяват да отстранят проблемите до между 14:00 и 17:00 ч. в различните населени места.
Авария е спряла услугата и в село Крушевец, като ще бъде възстановена след приключване на дейностите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Ремонтът на главната улица в "Сарафово" продължава през септември...
10:44 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Затварят част от тази бургаска улица за ВиК ремонт
05:00 / 13.08.2025
Прокуратурата се самосезира след вандалския акт срещу паметника н...
15:24 / 12.08.2025
Откриха труп на улицата в "Сарафово"
13:01 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета