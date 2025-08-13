Новини
Ето къде няма да има вода в Бургаско
Много места в Бургаско ще бъдат с нарушено водоподаване днес заради редица аварии, видя Burgas24.bg.

В Бургас проблеми им в ж.к. "Зорница", до бл.40 и спортна зала "Бойчо Брънзов", ж.к. "Славейков", бл.36, района на морското училище, кв. "Рудник" (до стадиона) и село "Димчево", ул. "№10".

Днес и утре от 08:30 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на ул. "Дебелт", в участъка между ул. "Кл. Охридски" и ул. " Сливница" поради строително-монтажни работи.

До 16:00 ч. пък вода няма да има в ниската зона на кв. "Рудник", отново поради същите дейности.

Съответно до 14:00 и 17:00 ч. ще бъде прекъсната услугата в Камено и Русокастро.

Сериозна авария оставя без вода карнобатските села Драганци, Добриново, Соколова и Козаре. От ВиК се надяват да отстранят проблемите до между 14:00 и 17:00 ч. в различните населени места.

Авария е спряла услугата и в село Крушевец, като ще бъде възстановена след приключване на дейностите.








