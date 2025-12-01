Ето къде няма да има вода в Бургаско днес
©
Поради друга авария на магистрален водопровод са възможни спирания на водоподаването в кв. "Крайморие“, в.з. Росенец, хижа "Странджа“, парк Росенец, с. Росен, с. Равна Гора, с. Атия (кв. – "Миньор“), с. Атия , поделение Атия, м. Митков мост и к-г "Градина“.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Самоубийство на моста в Бургас
17:20 / 30.11.2025
Семейство с 50-годишен брак от Камено: Любовта е уважение, чувств...
17:20 / 30.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магази...
17:21 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.