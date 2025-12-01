Сподели close
Промишлената вода ще бъде спряна към абонатите, намиращи се след кръговото за ж.к. "Меден рудник" поради авария до отстраняването й.

Поради друга авария на магистрален водопровод са възможни спирания на водоподаването в кв. "Крайморие“, в.з. Росенец, хижа "Странджа“, парк Росенец, с. Росен, с. Равна Гора, с. Атия (кв. – "Миньор“), с. Атия , поделение Атия, м. Митков мост и к-г "Градина“.