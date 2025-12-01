Промишлената вода ще бъде спряна към абонатите, намиращи се след кръговото за ж.к. "Меден рудник" поради авария до отстраняването й.Поради друга авария на магистрален водопровод са възможни спирания на водоподаването в кв. "Крайморие“, в.з. Росенец, хижа "Странджа“, парк Росенец, с. Росен, с. Равна Гора, с. Атия (кв. – "Миньор“), с. Атия , поделение Атия, м. Митков мост и к-г "Градина“.