Ето къде в Бургас ще раздават традиционния рибен курбан за Никулден
©
За целта Община Бургас е осигурила 2 тона риба, която ще бъде изпечена от екипите на Домашен социален патронаж.
Около 800 кг. риба пък са дарили различни фирми. Тя ще бъде използвана за приготвянето на курбана. Отговорната задача да сготвят пред погледа на бургазлии вкусната рибена чорба отново е поверена на готвачите от Военноморска база Атия.
В 11:00 часа в градинката до Часовника ще бъде осветена Никулденската обредна трапеза, след което на няколко локации в града ще започне никулденски концерт и раздаване на традиционния никулденски рибен курбан – до Часовника, при Компаса, в парк "Велека“ в жк. "Изгрев“, в кв. "Крайморие“, КТК "Ченгене скеле“, а от 12:00 часа в парковото пространство между бл. 46 и 51 в ж.к. "Меден рудник“.
Община Бургас ще осигури порции с риба и курбан и за всички съставни селища. Раздаването там се организира от кметските наместници.
По традиция и потребителите на Домашен социален патронаж – Бургас ще получат на Никулден безплатно порция рибена чорба и риба на скара.
Какво, къде и кога ще се случва на Никулден, можете да разберете от интерактивната карта за празника.
Още по темата
/
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
Още от категорията
/
Новият корпус на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" и ПГРЕ "Георги С. Раковски" с престижна номинация
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бургаският апелативен съд праща изнасилвача Илко в затвор в Белги...
16:25 / 02.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.