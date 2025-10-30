В институцията на Омбудсмана на Община Бургас e постъпил сигнал от граждани за поставяне на базова станция на мобилен оператор върху покрив на жилищна сграда в ж.к. "Меден рудник" в града. Сигналът е скрепен с подписка от повече от 100 човека и съдържа притеснения за евентуално неспазване на законодателството, включително липса на решение на Общото събрание на етажната собственост и разрешение за строеж. В него се твърди, че физическо лице, без знанието на домоуправителите и на живущите е подписало договор с мобилен операторНормите на ЗУТ и Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) изискват съгласие на собствениците при засягане на общи части на сградата, каквато е и покривната конструкция. Наредба № 21 от 11.05.2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения, допълнително предвижда спазване на изискванията на ЗУТ при изграждане на мобилни мрежи и съоръжения към тях.В защита на обществения интерес Омбудсманът на Община Бургас е отправил официално искане към Главния архитект на общината за извършване на проверка за наличие на издадено разрешение за строеж, наличие на валидно решение на Общото събрание на етажната собственост и за спазване на приложимите нормативни актове.