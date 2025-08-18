Ето причината за трагедията с детето в Несебър и защо е паднало само то, а не и майката

© Архивна снимка Скъсан колан на парашута на парасейлинга е причината за смъртта на 8-годишното момче от Разлог. Това стана ясно току-що, след като на Южния плаж в Несебър пристигнаха разследващи за оглед. Те носеха със себе си ключовото веществено доказателство – протрития колан, който се е скъсал, докато невръстното дете е било във въздуха – на височина 40-50 м.



Имаше хипотеза, че причината може да е техническа неизправност в лодката. Поне тази версия разви Иван Георгиев – управител на Спасителната служба в Несебър. Оказа се обаче, че проблемът е в самите предпазни средства на парасейлинга.



Изглежда, служителите на атракциона не са видели или по-скоро не са преценили, че е опасно да се използва този колан и са го сложили на кръста на детенцето.



Уточняваме, че това е един вид седалка с дебели въжета, която минава през кръста и седалищната част на човека, който използва парашута.



Предполага се, че момчето е паднало с главата надолу и заради това не е имало никакви шансове да оцелее. То е било със спасителна жилетка и при други обстоятелства можеше да бъде спасено и да се размине само с травми.



Все още не е ясно защо изобщо майката е решила да се качва с детето на екстремната атракция и как е допусната. Цената за двама човека, която семейството е платило, е 160 лева. Преди излитане те са подписали декларация, че са запознати с опасностите, но това в никакъв случай не освобождава от отговорност изпълнителя на услугата. Това е причината МВР да арестува трима души – пряко отговорните за този инцидент, съобщава "Флагман".