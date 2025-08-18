ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Ето причината за трагедията с детето в Несебър и защо е паднало само то, а не и майката
Имаше хипотеза, че причината може да е техническа неизправност в лодката. Поне тази версия разви Иван Георгиев – управител на Спасителната служба в Несебър. Оказа се обаче, че проблемът е в самите предпазни средства на парасейлинга.
Изглежда, служителите на атракциона не са видели или по-скоро не са преценили, че е опасно да се използва този колан и са го сложили на кръста на детенцето.
Уточняваме, че това е един вид седалка с дебели въжета, която минава през кръста и седалищната част на човека, който използва парашута.
Предполага се, че момчето е паднало с главата надолу и заради това не е имало никакви шансове да оцелее. То е било със спасителна жилетка и при други обстоятелства можеше да бъде спасено и да се размине само с травми.
Все още не е ясно защо изобщо майката е решила да се качва с детето на екстремната атракция и как е допусната. Цената за двама човека, която семейството е платило, е 160 лева. Преди излитане те са подписали декларация, че са запознати с опасностите, но това в никакъв случай не освобождава от отговорност изпълнителя на услугата. Това е причината МВР да арестува трима души – пряко отговорните за този инцидент, съобщава "Флагман".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на младежа, поме...
17:19 / 18.08.2025
Нелеп инцидент с каруца, теглена от кон в Карнобат
16:26 / 18.08.2025
Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци в Бургас прод...
16:13 / 18.08.2025
Задържаха трима след инцидента с парашут в Несебър
15:37 / 18.08.2025
Ето какво откриха бургаски полицаи в мазе в ж.к. "Изгрев"
10:11 / 18.08.2025
Аварии отново спират водата на няколко места в Бургаско
09:34 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета