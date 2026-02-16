Сподели close
Както Burgas24.bg съобщи тричленен състав на Бургаският апелативен съд потвърди определение на окръжния съд, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия Никола Бургазлиев за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение "задържане под стража“ в по-лека. Съдът не уважи искането на защитата за мярка за неотклонение "домашен арест“.

В определението си съдът констатира, че обоснованото предположение Бургазлиев да е съпричастен към деянието по повдигнатото обвинение не е разколебано. Съдът посочва, че обоснованото предположение се отнася за данните за извършено тежко престъпление по транспорта с квалифициращи обстоятелства както по отношение на дееца, така и на престъпния резултат.

Въззивният съд не споделя извода за опасност обвиняемия да извърши друго престъпление, ако бъде с различна мярка за неотклонение.  

Според втората инстанция не е отпаднала опасността от укриване. Предвиденото наказание по повдигнатото обвинение и младата възраст с присъща импулсивност и недостатъчно развити моралноволеви задръжки, реално могат да мотивират решение за укриване и опит за избягване реализирането на наказателна отговорност.

Съдът не намира за основателно възражението на защитата, че обвиняемият е лишен от конституционното право на образование, въпреки несъмненото затруднение с оглед ограниченията, които съдържа мярката за неотклонение.

Постановлението, с което е разрешен достъп на преподавателите от гимназията до обвиняемия за провеждане на изпити, не е отменено. От наличните по делото показания и писмени доказателства от училището, съдът прави извода за затруднения, свързани преимуществено със специалните предмети, за които е необходима електронна среда.

По мнение на съдебния състав, тези затруднения също биха могли да бъдат преодолени при по-добра комуникация между затворническата администрация, прокуратурата и професионалната гимназия.

Съдът посочва, че задържането не е с неразумно дълъг срок, нито надхвърля законово определената продължителност.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване