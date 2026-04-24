Както Burgas24.bg съобщи, Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение "Задържане под стража“ спрямо Сергей Мицик – шофьорът от фаталната катастрофа с две жертви край Малко Търново.

Съдът прецени, че от събраните до този момент доказателства в хода на разследването би могло да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е осъществил престъплението, в което е обвинен.

"За повдигнатото обвинение законодателя е предвидил наказание лишаване от свобода от десет до петнадесет години. Съдът счита, че по отношение на Сергей Мицик са налице данни за наличие на реална опасност да се укрие в предвид факта, че е транзитно преминаващ през България и няма постоянен адрес в България. Относно предложението на защитата за вземане на мярка за неотклонение "домашен арест“ съдът прие, че самото предложение не е достатъчно конкретно поради липсата на конкретен адрес, където може да се търпи тази мярка“, са мотивите на съда.

Определението подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Апелативен съд-Бургас.