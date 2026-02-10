Ето с какви мотиви съдът остави Бургазлиев в ареста
Несебърлията е обвиняем за тежкия инцидент при който на 14 август управляваното от него АТВ удари петима души на улицата - сред тях три деца. Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт. 4-годишният ѝ Мартин беше транспортирано с въздушна линейка от Бургас до "Пирогов“ и след дълго лечение излезе от кома, но все още се възстановява.
За извършеното от Бургазлиев престъпление се предвижда наказание от тринадесет до двадесет години лишаване от свобода или доживотен затвор, тъй като случаят е характеризиран като особено тежък.
По време на вчерашното заседание стана ясно, че основният аргумент на защитата за изменение на мярката за неотклонение в по-лека от задържане под стража е необходимостта обвиняемия да завърши средното си образование и да положи изпитите, необходими за това.
"Съдът счете, че в настоящия случай следва да се намери необходимия паритет между законното право на всеки гражданин на образование и специфичните условия в арестните помещения към местата за лишаване от свобода, където се изтърпява взетата мярка за неотклонение, съобразно всички изисквания на ЗИНЗС.
Съгласно чл.256, ал.1, т.4 от ЗИНЗС, същият има право да получава и чете книги, предвид което съществува възможност да бъде снабден с всички учебни помагала и материали, които са необходими както за подготовка, така и за полагане на необходимите изпити, за които учителския екип вече има осигурен достъп.
Съдът намира, че по този начин в пълна степен ще бъдат гарантирани както правата на обвиняемия за обучение и завършване на средното му образование макар и в самостоятелна форма на обучение, така и ще се съблюдават правилата, заложени в ЗИНЗС при изпълнение на мярката за неотклонение "Задържане под стража“ в арестните помещения, където не се допускат устройства с интернет свързаност.
Окръжен съд прие, че и понастоящем не е отпаднала реалната опасност Н.Б. да се укрие или да извърши друго престъпление, ако мярката му за неотклонение бъде изменена в по-лека, предвид тежестта на предявеното му обвинение“, съобщиха от Окръжен съд – Бургас.
