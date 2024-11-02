ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Ето с кои автобуси може да стигнете до Гробищния парк днес
От 10:30 часа представители на бургаското православно духовенство ще отслужат заупокойна молитва.
И тази година по традиция ще бъде почетена паметта на видни бургазлии, оставили трайна диря в историята на града.
От 11:00 часа ще бъдат поднесени цветя на гробните места на поетесата Петя Дубарова, благодетеля Александър Георгиев Коджакафалията и композитора Георги Шагунов.
За безпрепятственото организиране на потока от хора и автомобили, както и предпазване на посетителите от просещи ромски групи е създадена организация от ОД на МВР Бургас, дирекция УКОРС на Община Бургас и охранителната фирма на Гробищния парк.
Вижте с кои автобуси на градския транспорт може да стигнете до Гробищния парк:
- линия 92 → Терминал Меден рудник – ул. “Въстаническа" – бул. “Захари Стоянов" – ул. “Ортото" – ул. “Босна" – ул. “Александър Георгиев Коджакафалията" – ул. “Петрова нива" – ул. “Апостол Войвода" – бул. “Захари Стоянов" – ул. “Спортна"– бул. “Иван Вазов" – бул. “Христо Ботев" – ул. “Одрин" – ул. “Струга" – ул. “Даме Груев" – ул. “Янко Комитов" – Терминал Славейков – Гробищен парк – Терминал Славейков
ВАЖНО: Часовете, в които линия 92 обслужва спирка Гробищен парк в съботните дни, са 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:10.
- линия Б1 → Терминал Меден Рудник – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Спортна" – Терминал Юг – бул. "Христо Ботев" – Александровска – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев
→ Терминал Изгрев – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – Александровска – бул. "Христо Ботев" – Терминал Юг – ул. "Спортна" – бул. "Захари Стоянов" – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – Терминал Меден Рудник
- линия 11 → Терминал Славейков – ул. "Проф. Якимов" – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" – бул. "Демокрация" – Ж.П. гара – бул. "Мария Луиза" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Янко Комитов" – Терминал Славейков
- линия 12 → Терминал Славейков – ул. "Янко Комитов" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Мария Луиза" – Ж.П. гара – бул. "Демокрация" – Лазур ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. "Проф. Якимов" – Терминал Славейков
- линия 15 → Автогара Юг – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Транспортна" – кв. Сарафово
ВАЖНО: от кв. Сарафово, поради ремонтни дейности, автобусите по линия 15 не минават по ул. "Транспортна"
- линия Б11 → Терминал Меден рудник – ул. "Въстаническа" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Индустриална" – бул. "Иван Вазов" – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – ул. "Петко Задгорски" – Терминал Изгрев
→ Терминал Изгрев – ул. "Петко Задгорски" – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – ул. "Иван Вазов" – ул. "Индустриална" – ул. "Петко Задгорски" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Въстаническа" – Терминал Меден рудник.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Промяна в движението на част от улица "Крайезерна" днес
05:15 / 02.11.2024
Прочетете това, ако тръгвате към бургаските гробища днес
05:00 / 02.11.2024
Вижте с кои автобуси може да стигнете до Гробищния парк за Задушн...
16:44 / 01.11.2024
Областният управител на Бургас с писмо на съпричастност до презид...
16:15 / 01.11.2024
Важно! Промяна в движението на част от улица "Крайезерна"
14:20 / 01.11.2024
Ден на украинската кухня предстои в Етнографски музей Бургас
13:12 / 01.11.2024
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ето на какво се натъкнаха полицаи от Карнобат при проверка на автомобил
09:42 / 31.10.2024
Внимание, шофьори! Започва акция "Зима"!
12:25 / 31.10.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета