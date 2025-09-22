Новини
Ето защо да се разходите до Уличката на занаятите днес
05:45
©
Днес нс ул. "Алеко Константинов“ ще се изпълни с много цвят и настроение, защото отново ще събере на едно място приложници и занаятчии в пъстър арт базар. На щандовете ще можете да видите ръчно изработени бижута, сувенири, плетени играчки. За доброто настроение на бургазлии ще се погрижат от арт център "Точно време“ с ръководител Жени Лалчева.

Ето и част от занаятчиите, които ще се включат в есенния арт базар:

"Морски знаци“ е марка на Общинско предприятие "Туризъм“, Община Бургас. Под тази марка се раждат туристически сувенири на морска и бургаска тематика. Изделията се изработват и декорират ръчно, защото в ръчно изработените продукти винаги има много любов, грижа и внимание към детайлите. Различните артикули са уникални и остават скъп спомен от Бургас. В тях се влагат естествени материали – текстил, кожа, вълна, стъкло, керамика, дърво и др. Сувенирите на "Морски знаци“ носят морския дух и бургаската символика, обединени в различни тематични серии – морска, флорална, фолклорна, празнична и др. В дизайна и изработването на сувенирите са заети хора в неравностойно положение – хора с увреждания, самотни и многодетни майки.

Магазин "Любовче" е социално предприятие, обединяващо повече от 20 талантливи творци от цялата страна. Магазинчето предлага ръчно изработени бижута от естествени камъни и вълна, картички, уникални плетени играчки, украшения от плъстена вълна, декорации със скандинавски мъх, ръчно изляти ароматни сапунчета и свещички - всички, направени с любов!

"ЦветикоАрт" – зад това цветно име стои Красимира Дякова, коятто от няколко години твори бижута от естествени камъни, керамични и дървени декоративни елементи.

"Елеганта" - доставките на Щастие от "Елеганта" започват преди почти четири години с изработката на изящни сатенени коледни топки. Не след дълго брандът "Арт Шевица" се появява на пазарите за ръчна изработка, а творецът, който стои зад него е Жени Шабаклиева.

Тя изработва с бродерия голям асортимент от най-различни бижута и аксесоари (медальони, гривни, обеци, книгоразделители, коледни топки, декорации, дрехи и др.)

Развитието на "Елеганта" крие зад себе си и още един бранд – "Творилница Вълшебство", която представя разнообразие от ръчно изработени сапуни, свещи и аранжировки.

Фондация "СпешълКатсРескю -България" – Лилия Стоянова

Фондацията е създадена с цел да помага на пострадали, болни или в опасност бездомни животни. За да развива дейността на фондацията, нейната създателка, Лилия Стоянова рисува чаши, чинии и кашпи. Любовта към животните ѝ помага да развива този талант. Това е причината и почти всички чаши да бъдат изрисувани с фигури на котки или кучета. Всички средства от артикулите ни се използват за медицинските разходи и закупуването на храната.

Румяна Йорданова се занимава с изработването на сувенирни изделия от текстил. Произведенията ѝ са разделени основно на две групи: за декорация и такива за игра.

"Плетени гушковци“ е брандът на Росица Бъндева. От две години и половина тя плете плюшени играчки като хоби.

Шевица Свет – Светлана Русева Тодорова – бродерия.

Теодора Георгиева – Mossart – картини и декорация от скандинавски мъх.

Издателска къща "Знаци" – Румяна Емануилиду.








