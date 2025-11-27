след ремонта на улица "Патриарх Евтимий“ отново бяха засадени липи. На последната сесия на местния парламент общинският съветник Виолета Диянова зададе въпроса защо този вид дървета е избран да пази сянка на улицата. Оказва се, че един от най-често посочваните мотиви в издаваните разрешения за отсичане и изкореняване на съществуващите дървета от този род в Бургас е наличието на увреждания на тротоарните настилки край тези дървета, причинени от хоризонталното разрастване на кореновата им система и образуването на множество издънки.
В отговор до Диянова кметът на Бургас Димитър Николов отговаря, че по улиците в града, където се извършва основен ремонт или реконструкция, се засаждат нови дървета от видовете Tilia cordata (дребнолистна липа), Tilia tomentosa (сребролистна липа), Tilia х euchlora (кавказка липа) междувидови хибриди, устойчиви на сух климат, градски условия, замърсяване на въдуха и сол по пътищата.
С оглед по-дълбокото вкореняване на дърветата и възпрепятстване развитието на издънкови леторасли се прилага система от коренов ограничител, подземна система за аериране и поливане, водозадържаща мрежа за допълнително водно осигуряване и намаляване развитието на издънки.
Ето защо отново засаждат липи по някои улици на Бургас
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Ново партньорство между Музикалното училище и театър "Адриана Будевска" дава професионален старт на младите таланти
26.11
Бургас е единствената българска община изпратила своите вело ангажименти в Бразилия чрез COP30 Bike Ride
24.11
Мощна буря удари Бургас
23.11
Супер време в Бургас
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Нарушава ли собствената си наредба Община Бургас с този надпис?
17:15 / 26.11.2025
Ето как Бургас се бори срещу ранните бракове и ражданията
16:03 / 26.11.2025
Промениха концесионния договор на "БМФ Порт Бургас" АД
15:59 / 26.11.2025
Ще се реши ли проблемът с нефтените миризми в Бургас?
15:52 / 26.11.2025
Ново партньорство между Музикалното училище и театър "Адриана Буд...
15:20 / 26.11.2025
Гала вечер на лауреатите отново ще завладее Бургас
14:28 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.