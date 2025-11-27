Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Както Burgas24.bg съобщи, след ремонта на улица "Патриарх Евтимий“ отново бяха засадени липи. На последната сесия на местния парламент общинският съветник Виолета Диянова зададе въпроса защо този вид дървета е избран да пази сянка на улицата. Оказва се, че един от най-често посочваните мотиви в издаваните разрешения за отсичане и изкореняване на съществуващите дървета от този род в Бургас е наличието на увреждания на тротоарните настилки край тези дървета, причинени от хоризонталното разрастване на кореновата им система и образуването на множество издънки.

В отговор до Диянова кметът на Бургас Димитър Николов отговаря, че по улиците в града, където се извършва основен ремонт или реконструкция, се засаждат нови дървета от видовете Tilia cordata (дребнолистна липа), Tilia tomentosa (сребролистна липа), Tilia х euchlora (кавказка липа) междувидови хибриди, устойчиви на сух климат, градски условия, замърсяване на въдуха и сол по пътищата.

С оглед по-дълбокото вкореняване на дърветата и възпрепятстване развитието на издънкови леторасли се прилага система от коренов ограничител, подземна система за аериране и поливане, водозадържаща мрежа за допълнително водно осигуряване и намаляване развитието на издънки.