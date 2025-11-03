при пороя на З октомври 2025г. подземната улица в Бургас се наводни. В отговор на питане на общинския съветник Мариан Иванов кметът на Бургас заявява, че в деня е отчетено количество от 249 литра дъжд на квадратен метър, което е най-високото ниво, измервано на територията на Община Бургас. Възникналият на тази дата валеж е превишил по обем и интензивност нормативната обезпеченост, при която са оразмерявани съоръженията.
"Относно системата за изпомпване на вода на подземната улица: Системата работи с пълния си капацитет и няма нужда от подмяна. С рекордните валежи цитирани по-горе, есенния листопад, носени от водата, навлизаща в улицата, драстично се намалява отводнителния капацитет на водоприемните шахти. Огромното водосборно количество вода от съседната улична мрежа в резултат на падналия в огромно количество и за кратко време дъжд, води до невъзможността дъждовните шахти да я поемат, в резултат на което допълните още по-голямо количество вода навлизащо в подземната улица“, се посочва в отговора.
Ето защо подземната улица в Бургас стана подводна при големия порой
© Фейсбук
Още по темата
/
Meteo Balkans: Внимание!
18.10
Старата поща протече
16.10
Още от категорията
/
Преподавател от Бургаския държавен университет представи своето научно откритие на най-престижния световен форум по генетика
28.10
Бивш министър на енергетиката: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.