Както Burgas24.bg съобщи, при пороя на З октомври 2025г. подземната улица в Бургас се наводни. В отговор на питане на общинския съветник Мариан Иванов кметът на Бургас заявява, че в деня е отчетено количество от 249 литра дъжд на квадратен метър, което е най-високото ниво, измервано на територията на Община Бургас. Възникналият на тази дата валеж е превишил по обем и интензивност нормативната обезпеченост, при която са оразмерявани съоръженията.

"Относно системата за изпомпване на вода на подземната улица: Системата работи с пълния си капацитет и няма нужда от подмяна. С рекордните валежи цитирани по-горе, есенния листопад, носени от водата, навлизаща в улицата, драстично се намалява отводнителния капацитет на водоприемните шахти. Огромното водосборно количество вода от съседната улична мрежа в резултат на падналия в огромно количество и за кратко време дъжд, води до невъзможността дъждовните шахти да я поемат, в резултат на което допълните още по-голямо количество вода навлизащо в подземната улица“, се посочва в отговора.