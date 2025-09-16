Ето защо щракнаха белезниците на бургазлия на паркинга на "Кауфланд" в "Меден рудник"

© Снощи около 21:20 ч. служители от Четвърто районно управление – Бургас извършили проверка на лек автомобил "Пежо 206“, управляван от 52-годишен бургазлия. Шофьорът на колата маневрирал на паркинга на "Кауфланд“ в ж.к. "Меден рудник“ с пукната предна лява гума. Установено е, че водачът е седнал зад волана след употреба на алкохол с концентрация от 2.25 промила.



Бургазлията е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет по надлежния ред.