ЗАРЕЖДАНЕ...
Евакуация в бургаско училище! Линейка отведе учителка и ученичка!
© Burgas24.bg
Директорът на учебното заведение разпоредил евакуация на учениците, прозорците на сградата са отворени и е проветрено. Учебните занятия продължили с нормален ритъм след едночасово прекъсване. За инцидента е информирана майката на 18-годишната ученичка, която пръскала със спрея. С нея и ученичката в момента беседа провежда училищния психолог.
Още от категорията
/
Тройното убийство в Люляково: Предстои експертиза да докаже психическото здраве на обвиняемия, оръжията още се издирват
08:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НСИ с данни за пътнотранспортните произшествия в Бургаско
16:57 / 22.10.2025
Бургазлии, не пропускайте спектакъла "Тиха, луда нощ"
16:37 / 22.10.2025
Затварят тази улица в ж.к. "Зорница"
16:27 / 22.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.