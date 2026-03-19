До евакуация на живеещите в бургаска кооперация се стигна след пожар в апартамента на 76-годишен мъж, разбраСигнал за огъня в района на ул. "Александър Стамболийски" в ж.к. "Възраждане" е подаден в Първо Районно управление - Бургас в ранните часове на вчерашния ден.Огънят е потушен от три противопожарни екипа и 12 огнеборци.Наложила се е евакуация на живеещите в кооперацията заради силното задмимяване.Собственикът на жилището, в което възникнал пожара и където били складирани множество ненужни вещи и отпадъци, не е успял да даде адекватно обяснение защо се е е стигнало до пожара.За щастие, в следствие на инцидента няма пострадали хора.По случая е образувано досъдебно производство.