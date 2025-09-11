Новини
FQAS 2025 събра водещи учени в областта на изкуствения интелект в Бургас
Автор: Иван Сотиров 11:50
Днес официално бе даден стартът на един от най-престижните научни форуми в света - FQAS 2025 – Flexible Query Answering Systems. Събитието събра на едно място световноизвестни учени и изследователи от пет континента, за да представят най-новите си постижения в областта на изкуствения интелект, интелигентните системи и анализа на данни. 

Официални гости на знаковата конференция бяха кметът на Бургас Димитър Николов и областният управител Владимир Крумов.








