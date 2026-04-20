Партията на Румен Радев громи в затвора в Бургас. За "Прогресивна България“ са гласували 65 от общо 129 избиратели. След тях се нарежда формацията "МЕЧ“ на Радостин Василев с 10 гласа, предава Burgas24.bg.

ГЕРБ – СДС и Възраждане са предпочели по шестима обитатели на затвора, трима ИТН. По два гласа са събрали БСП – ОЛ, "Пряка демокрация“, "Величие“, ДПС и "Сияние“. По един глас имат ПП – ДБ, АПС, "Антикорупционен блок“ и "Съпротива“.

Трима затворници са зачеркнали квадратчето с надпис "Не подкрепям никого“. Недействителните бюлетини са 22.